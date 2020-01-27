Главный тренер «Аризоны»: когда увольняют людей вроде Галлана, это заставляет задуматься

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет поделился мнением о большом количестве тренерских отставок в Национальной хоккейной лиге. В этом сезоне в НХЛ уже произошло семь тренерских увольнений, пять из которых были обусловлены результатами команд. Ещё двое тренеров лишились должностей из-за проблем с поведением — Джим Монтгомери («Даллас») и Билл Питерс («Калгари»).



«Я о подобных вещах не думаю, но, когда должности лишается тренер вроде Галлана, это заставляет задуматься. Партнёрство с генеральным менеджером и владельцем крайне важно. Но тренеру нельзя беспокоиться о таких вещах. Я не могу думать о том, что когда-нибудь буду уволен», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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