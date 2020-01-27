Таварес: Коби вдохновлял не только баскетболистов, но и вообще всех спортсменов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта.



«Коби вдохновлял не только баскетболистов, но и вообще всех всех спортсменов, включая меня. Его страсть к игре, желание соревноваться и стремление к величию очень вдохновляли.



Никогда не принимайте текущий момент как должное. Мои соболезнования всем», — написал Таварес в «Твиттере».



Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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