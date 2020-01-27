Фрк в Матче звёзд АХЛ нанёс бросок со скоростью 175,7 км/ч, побив рекорд Хары

Нападающий системы «Лос-Анджелес Кингз» Мартин Фрк в мастер-шоу Матча звёзд АХЛ в конкурсе на силу броска щёлкнул по воротам со скоростью 175,7 км/ч. Таким образом. 26-летний хоккеист побил не только рекорд лиги, но и превзошёл рекорд НХЛ. В 2012 году на Матче звёзд НХЛ рекордный бросок удался защитнику Здено Харе, чей бросок достиг скорости в 175,1 км/ч.
Посмотреть видео броска можно в «Твиттере».
В текущем сезоне Фрк сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Лос-Анджелеса», записав на свой счёт три заброшенные шайбы при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем Фрк проводил на льду около 13 минут за матч.
В 33 матчах за «Онтарио» в АХЛ нападающий набрал 30 (20+10) баллов при показателе полезности "+3" и 53 минутах штрафа.
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