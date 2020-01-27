Василевский: нравится идея формата Матча звёзд «Северная Америка против остального мира»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал идею поменять формат Матча звёзд Национальной хоккейной лиги. Напомним, ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига хочет придать Матчу звёзд «более международный формат».



«Ничего пока об этом не слышал, но по мне, было бы здорово поделиться на команды вроде «Северная Америка против остального мира». Хотя мне и нынешний формат нравится. Сейчас у нас есть шанс поиграть за одну команду с парнями из дивизиона, против которых мы чаще всего сражаемся в различных дерби», — приводит слова Василевского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Следующий Матч звёзд НХЛ пройдёт во Флориде, на домашней арене «Флориды Пантерз». В 2019 году Матч звёзд лиги принимал Сан-Хосе.

Василевский подрался на клюшках с Гритти. Лучшие моменты Матча звёзд НХЛ Ещё вратарь «Тампы» вновь повторил свой сейв вслепую, теперь на Макдэвиде, но его Атлантический дивизион проиграл в финале.