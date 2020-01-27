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Защитник «Манчестер Шторм» Салливан признался в своей бисексуальности

Защитник «Манчестер Шторм» Салливан признался в своей бисексуальности
Хоккей / Прочие 0

Защитник британского хоккейного клуба «Манчестер Шторм» Зак Салливан публично объявил, что является бисексуалом.

27-летний игрок решил сделать данное сообщение в рамках первых в истории Британской элитной хоккейной лиги выходных в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Чувствую, что сейчас лучшее время рассказать о том, что я знаю много лет. Из-за этой ситуации я боролся с проблемами психического здоровья, но с поддержкой, пониманием и принятием со стороны моей семьи, друзей и товарищей по команде я, наконец, чувствую себя готовым сказать: я — бисексуал. Никогда не был так горд носить свитер, ведь он прославляет все гендерные идентичности и сексуальные меньшинства», – написал Салливан.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

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