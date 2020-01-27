Зюзин — о перестановках в сборной: не удивлюсь, если Брагина рассматривал ряд клубов

Известный в прошлом защитник, а ныне тренер и хоккейный эксперт Андрей Зюзин поделился мнением о включении тренеров молодёжной сборной России Валерия Брагина и Александра Бойкова в штаб главной национальной команды. Брагин также подписал новый контракт с ФХР до 2022 года.
«Хорошо, что Федерация хоккея России и штаб сборной достаточно оперативно решает кадровые вопросы по наставникам команд. Продление контракта с Валерием Брагиным считаю большим плюсом для всей вертикали сборных команд. Мы все видели, как качественно играют наши молодые ребята под его руководством. Не удивлюсь, если у Брагина и Бойкова были другие предложения, или их кандидатуры рассматривал ряд клубов и команд. Но их оставили в системе сборных, и это правильно в любом случае.
Не думаю, что в сборной переизбыток тренеров. Уверен, работы хватит всем. Задачи у наших сборных большие и вполне конкретные – победы на каждом турнире и чемпионатах мира. Все тренеры, собранные в национальной команде – большие профессионалы, их опыт пригодится и будет полезен», — рассказал Зюзин «Чемпионату».
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