Зюзин — о перестановках в сборной: не удивлюсь, если Брагина рассматривал ряд клубов

Известный в прошлом защитник, а ныне тренер и хоккейный эксперт Андрей Зюзин поделился мнением о включении тренеров молодёжной сборной России Валерия Брагина и Александра Бойкова в штаб главной национальной команды. Брагин также подписал новый контракт с ФХР до 2022 года.



«Хорошо, что Федерация хоккея России и штаб сборной достаточно оперативно решает кадровые вопросы по наставникам команд. Продление контракта с Валерием Брагиным считаю большим плюсом для всей вертикали сборных команд. Мы все видели, как качественно играют наши молодые ребята под его руководством. Не удивлюсь, если у Брагина и Бойкова были другие предложения, или их кандидатуры рассматривал ряд клубов и команд. Но их оставили в системе сборных, и это правильно в любом случае.



Не думаю, что в сборной переизбыток тренеров. Уверен, работы хватит всем. Задачи у наших сборных большие и вполне конкретные – победы на каждом турнире и чемпионатах мира. Все тренеры, собранные в национальной команде – большие профессионалы, их опыт пригодится и будет полезен», — рассказал Зюзин «Чемпионату».



Брагин пошёл на повышение. Сборная России должна играть в тотальный хоккей Тренер не только остаётся в молодёжной сборной, но и будет помогать главной команде страны.