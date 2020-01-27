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Валерий Брагин войдёт в тренерский штаб СКА

Валерий Брагин войдёт в тренерский штаб СКА
Валерий Брагин войдёт в тренерский штаб СКА
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер молодёжной сборной России и член тренерского штаба главной национальной команды Валерий Брагин войдёт в тренерский штаб петербургского СКА, сообщает телеграм-канал «АренаБреда». Напомним, сегодня стало известно, что специалист продлил контракт с Федерацией хоккея России до 2022 года.

63-летний Брагин известен по работе с молодёжной сборной России, которую с перерывами возглавляет с 2010 года и регулярно добивается попадания в тройку лучших команд на чемпионатах мира. Также Брагин успел поработать в воскресенском «Химике», мытищинском «Атланте», московских «Спартаке» и ЦСКА.

На молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею сборная России под руководством Брагина завоевала серебряные медали, уступив в финале Канаде (3:4).

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Тренер не только остаётся в молодёжной сборной, но и будет помогать главной команде страны.
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