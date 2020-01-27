Овечкин: до рекорда Гретцки мне ещё очень далеко

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своей гонке за рекордом Уэйна Гретцки. Напомним, недавно Гретцки заявил, что хочет, чтобы Овечкину покорилось его достижение.
«Гретцки меня поддерживает? Пару лет назад в Лос-Анджелесе во время обеда Гретцки сказал мне об этом. Мне было приятно это слышать. У меня с ним очень хорошие отношения, но мне до его рекорда ещё очень далеко», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Гретцки в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 692 шайбы в 1133 матчах. По количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ спортсменом старше 30 лет, Овечкин сравнялся с результатом Уэйна Гретцки, теперь на счету обоих хоккеистов по 217 шайб.
- 27 января 2020
-
14:46
-
14:30
-
14:07
-
13:58
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
13:02
-
12:22
-
12:08
-
11:27
-
11:15
-
10:57
-
10:30
-
09:52
-
09:46
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:49
-
08:38
-
08:15
-
04:10
-
01:34
-
01:00
-
00:46
- 26 января 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:15
-
22:58
-
22:38
-
22:28
-
21:50
-
20:59
-
20:46