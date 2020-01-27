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Овечкин: до рекорда Гретцки мне ещё очень далеко

Овечкин: до рекорда Гретцки мне ещё очень далеко
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своей гонке за рекордом Уэйна Гретцки. Напомним, недавно Гретцки заявил, что хочет, чтобы Овечкину покорилось его достижение.

«Гретцки меня поддерживает? Пару лет назад в Лос-Анджелесе во время обеда Гретцки сказал мне об этом. Мне было приятно это слышать. У меня с ним очень хорошие отношения, но мне до его рекорда ещё очень далеко», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Гретцки в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 692 шайбы в 1133 матчах. По количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ спортсменом старше 30 лет, Овечкин сравнялся с результатом Уэйна Гретцки, теперь на счету обоих хоккеистов по 217 шайб.

После 30 лет Овечкин стал ещё опаснее. В этом возрасте он уже круче Гретцки
Великий русский снайпер не собирается стареть. Тех, кто не верит в его главный рекорд в карьере, становится всё меньше.
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