Три игрока КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на очередной этап Евротура

Стал известен состав сборной Финляндии на очередной этап Еврохоккейтура. В состав финской команды вошли три игрока из КХЛ.



Календарь Еврохоккейтура



Состав Финляндии:



вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохима (ХИФК);



защитники: Оскари Маннинен («КооКоо»), Юлиус Хонка (ЮП), Валттери Кемиляйнен, Вели-Матти Виттасмяки (оба – «Таппара»), Элмери Эронен, Петтери Никкиля (ХПК), Илари Меларт, Миика Койвисто («Вёкше»), Микаэл Сеппяля (СайПа), Яркко Парикка («Ильвес»);



нападающие: Теэму Пулккинен («Динамо» Москва), Отто Паянен, Йере Саллинен (ХИФК), Йори Лехтеря (СКА), Юлиус Юнттила («Кярпят»), Алекси Мустонен («Пеликанс»), Юхани Тюрвяйнен («Лулео»), Артту Руотсалайнен, Матиас Мацелли («Ильвес»), Яни Лаюнен («Лугано»), Йере Карьялайнен («Таппара»), Лаури Паюниеми (ТПС), Юлиус Няттинен (ЮП), Йере Иннала (ХПК), Джоэль Мустонен («Фрёлунда»).