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Рирден: Овечкин теперь не так увлекается силовой манерой игры, ведёт команду иначе

Рирден: Овечкин теперь не так увлекается силовой манерой игры, ведёт команду иначе
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением об игре российского нападающего Александра Овечкина.

«Овечкин умеет забивать по-разному. В этом плане ничего не меняется. Он по-прежнему играет в силовой манере. Хотя не думаю, что он увлекается силовой борьбой в такой же степени, как и раньше. Он ведёт команду за собой немного иначе. Тут есть небольшие изменения, особенно в последние несколько лет. Нам нужна его страсть, его энергетика. Всё это проявляется в каждой игре. Это всё по-настоящему, он любит хоккей, ему нравится играть, и его настрой передается другим. В этом плане он остаётся прежним. Он лидер. Это проявляется прежде всего в том, что часто остаётся за кадром. В этом плане у него всё в полном порядке», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

После 30 лет Овечкин стал ещё опаснее. В этом возрасте он уже круче Гретцки
Великий русский снайпер не собирается стареть. Тех, кто не верит в его главный рекорд в карьере, становится всё меньше.
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