«Что общего между рекой в деревне и таблицей КХЛ? «Трактор» на дне». Шутки от «Авангарда»

«Авангард» продолжил клубную серию «Лиги хоккейных шуток». Участниками четвёртого выпуска стали нападающий «Авангарда» Алексей Потапов и известный шоумен Станислав Ярушин.
— Что делает Игорь Бобков, когда не может уснуть?
— Считает вторых вратарей «Авангарда» за последние два сезона.
— Чем драфт КХЛ напоминает песни Бузовой?
— И там и там нет смысла.
— Что общего между речкой в деревне и таблицей КХЛ?
— И там и там на дне «Трактор».
— Что общего между Стасом Ярушиным и Андреем Стасем?
— Оба считают себя отличными хоккеистами.
— Какой любимый вид спорта у Сергея Шумакова после хоккея?
— Дайвинг.
— Кто может сменить Сушинского на посту президента?
— Никто. Потому что президенты из Питера – бессменны.
— Чем певец Ярушин отличается от хоккеиста Емелина?
— У Емелина есть хиты.
— Почему Потапов играет в третьих и четвёртых звеньях «Авангарда»?
— Потому что нет пятых и шестых.
Посмотреть видео можно на YouTube.
- 27 января 2020
-
16:38
-
16:21
-
16:00
-
15:30
-
15:22
-
14:46
-
14:30
-
14:07
-
13:58
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
13:02
-
12:22
-
12:08
-
11:27
-
11:15
-
10:57
-
10:30
-
09:52
-
09:46
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:49
-
08:38
-
08:15
-
04:10
-
01:34
-
01:00
-
00:46
- 26 января 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:15
-
22:58