«Что общего между рекой в деревне и таблицей КХЛ? «Трактор» на дне». Шутки от «Авангарда»

«Авангард» продолжил клубную серию «Лиги хоккейных шуток». Участниками четвёртого выпуска стали нападающий «Авангарда» Алексей Потапов и известный шоумен Станислав Ярушин.



— Что делает Игорь Бобков, когда не может уснуть?

— Считает вторых вратарей «Авангарда» за последние два сезона.



— Чем драфт КХЛ напоминает песни Бузовой?

— И там и там нет смысла.



— Что общего между речкой в деревне и таблицей КХЛ?

— И там и там на дне «Трактор».



— Что общего между Стасом Ярушиным и Андреем Стасем?

— Оба считают себя отличными хоккеистами.



— Какой любимый вид спорта у Сергея Шумакова после хоккея?

— Дайвинг.



— Кто может сменить Сушинского на посту президента?

— Никто. Потому что президенты из Питера – бессменны.



— Чем певец Ярушин отличается от хоккеиста Емелина?

— У Емелина есть хиты.



— Почему Потапов играет в третьих и четвёртых звеньях «Авангарда»?

— Потому что нет пятых и шестых.

Посмотреть видео можно на YouTube.