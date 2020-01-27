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«Что общего между рекой в деревне и таблицей КХЛ? «Трактор» на дне». Шутки от «Авангарда»

«Что общего между рекой в деревне и таблицей КХЛ? «Трактор» на дне». Шутки от «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» продолжил клубную серию «Лиги хоккейных шуток». Участниками четвёртого выпуска стали нападающий «Авангарда» Алексей Потапов и известный шоумен Станислав Ярушин.

— Что делает Игорь Бобков, когда не может уснуть?
— Считает вторых вратарей «Авангарда» за последние два сезона.

— Чем драфт КХЛ напоминает песни Бузовой?
— И там и там нет смысла.

— Что общего между речкой в деревне и таблицей КХЛ?
— И там и там на дне «Трактор».

— Что общего между Стасом Ярушиным и Андреем Стасем?
— Оба считают себя отличными хоккеистами.

— Какой любимый вид спорта у Сергея Шумакова после хоккея?
— Дайвинг.

— Кто может сменить Сушинского на посту президента?
— Никто. Потому что президенты из Питера – бессменны.

— Чем певец Ярушин отличается от хоккеиста Емелина?
— У Емелина есть хиты.

— Почему Потапов играет в третьих и четвёртых звеньях «Авангарда»?
— Потому что нет пятых и шестых.

Посмотреть видео можно на YouTube.

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