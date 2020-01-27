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Буре: включение Брагина в тренерский штаб сборной — позитивный момент

Буре: включение Брагина в тренерский штаб сборной — позитивный момент
Хоккей / Евротур 0

Прославленный российский хоккеист, член зала славы НХЛ Павел Буре прокомментировал включение главного тренера молодёжной сборной России Валерия Брагина в тренерский штаб главной команды страны. Также в штаб вошёл Александр Бойков, помощник Брагина.

«Расцениваю включение тренеров молодёжной сборной в тренерский штаб национальной как важный и позитивный момент. Валерий Брагин обладает исключительным опытом работы с молодёжью, его авторитет и знания безусловно помогут игрокам национальной команды и усилят тренерский штаб.

Все мы помним, в какой хоккей играла наша молодёжная сборная. Атакующая комбинационная игра, постоянное давление в зоне атаки не только радовали глаз, но и приносили результат, жаль, сборная упустила победу на молодёжном чемпионате мира в самой концовке.

Уверен, приглашение Валерия Николаевича принесёт много пользы. У нас немало молодых игроков с большим потенциалом, которых нужно развивать и готовить к чемпионатам мира и Олимпиаде-2022», — цитирует Буре ТАСС.

Брагин стал тренером главной сборной России. Он продолжит работу и в молодёжной команде
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