Титов: ничего неожиданного в назначении Брагина нет

Известный российский тренер Герман Титов прокомментировал перестановки в штабе национальной сборной России. Ранее стало известно о включении главного тренера молодёжной сборной России Валерия Брагина в тренерский штаб главной команды страны. Также в штаб вошёл Александр Бойков, помощник Брагина.

«В принципе ничего неожиданного не произошло. Валерий Брагин уже успел давно себя зарекомендовать как высококвалифицированный специалист, умеющий работать с молодёжью. Под его руководством «молодёжка» уже многие годы добивается хороших результатов на международной арене. Последнее мировое первенство не стало исключением, жаль, что наши ребята не смогли удержать победу, тем не менее серебро – тоже результат.

Я вообще считаю, что руководство ФХР ведёт очень правильную, плодотворную и осмысленную работу. Штаб каждой сборной усиливается хорошими специалистами, позади у которых хорошая игровая карьера. Взять пополнение в штабе молодёжной сборной в лице Игоря Ларионова и Николая Хабибулина или вот сейчас перевод того же Брагина в национальную команду», — сказал Титов «Чемпионату».