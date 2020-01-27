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Линдбек: любим смотреть с семьёй «Машу и медведя»

Линдбек: любим смотреть с семьёй «Машу и медведя»
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек рассказал о любимом фильме и предпочтениях детей. Шведский вратарь признался, что в России его дети уже успели выбрать для себя любимый мультфильм.

«Мой любимый кинофильм – это «Форест Гамп». А что касается мультиков мы любим смотреть «Машу и медведя» с семьёй. Помимо этого, я с детства рос большим поклонником мультфильмов про Дональда Дака. Что касается шведских персонажей — моя дочь является настоящим фанатом «Пеппи», но до ее российской версии мы пока не добрались.

Самый известный россиянин для шведов? Будучи хоккеистом и выступая на позиции голкипера, назову Владислава Третьяка. Он был легендарным голкипером, и я много читал про него в детстве. В своё время он просто доминировал на данной позиции. При этом должен отметить, что знаю и о том, кто был его предшественником в Советском хоккее. Великий Виктор Коноваленко, которым гордится весь Нижний Новгород, и чей свитер висит под сводами нашей домашней арены», — цитирует Линдбека пресс-служба «Торпедо».

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