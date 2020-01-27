Московское «Динамо» сообщило о переносе времени начала матча со «Спартаком»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о переносе времени начала матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Матч, который состоится 23 февраля 2020 года, начнётся в 17:30 мск.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Московский клуб набрал 67 очков в 52 матчах. «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Столичные хоккеисты набрали 66 очков в 52 матчах.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.