Московское «Динамо» сообщило о переносе времени начала матча со «Спартаком»
Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о переносе времени начала матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Матч, который состоится 23 февраля 2020 года, начнётся в 17:30 мск.
Календарь Континентальной хоккейной лиги.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Московский клуб набрал 67 очков в 52 матчах. «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Столичные хоккеисты набрали 66 очков в 52 матчах.
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