«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Трактор»
В Челябинске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал «Ак Барс». Встреча закончилась убедительной победой гостей со счётом 4:2
Уже на 1-й минуте встречи Эмиль Галимов вывел казанцев вперёд. В начале второго периода Дмитрий Воронков удвоил преимущество «Ак Барса». Вскоре Галимов оформил дубль, а затем уже в третьем периоде Воронков также записал на свой счёт вторую заброшенную шайбу.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Глухов) – 01:13' (5x5) 0:2 Воронков (Зарипов) – 23:02' (5x4) 0:3 Галимов (Лукоянов) – 26:36' (5x5) 0:4 Воронков (Зарипов, Виртанен) – 46:54' (5x5) 1:4 Томас (Бэйлен) – 51:29' (5x4) 2:4 Исаев (Гика) – 54:22' (5x5)
В середине третьего периода «Трактору» удалось немного сократить отставание в счёте, это сделал Кристиан Томас. А уже в концовке Игорь Исаев забросил вторую шайбу хозяев.
Эта победа стала для «Ак Барса» четвёртой подряд в регуляке КХЛ. «Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд.
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