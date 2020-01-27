«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Трактор»

В Челябинске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал «Ак Барс». Встреча закончилась убедительной победой гостей со счётом 4:2

Уже на 1-й минуте встречи Эмиль Галимов вывел казанцев вперёд. В начале второго периода Дмитрий Воронков удвоил преимущество «Ак Барса». Вскоре Галимов оформил дубль, а затем уже в третьем периоде Воронков также записал на свой счёт вторую заброшенную шайбу.

В середине третьего периода «Трактору» удалось немного сократить отставание в счёте, это сделал Кристиан Томас. А уже в концовке Игорь Исаев забросил вторую шайбу хозяев.

Эта победа стала для «Ак Барса» четвёртой подряд в регуляке КХЛ. «Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд.