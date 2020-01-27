Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Трактор»

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

В Челябинске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал «Ак Барс». Встреча закончилась убедительной победой гостей со счётом 4:2

Уже на 1-й минуте встречи Эмиль Галимов вывел казанцев вперёд. В начале второго периода Дмитрий Воронков удвоил преимущество «Ак Барса». Вскоре Галимов оформил дубль, а затем уже в третьем периоде Воронков также записал на свой счёт вторую заброшенную шайбу.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Глухов) – 01:13' (5x5)   0:2 Воронков (Зарипов) – 23:02' (5x4)   0:3 Галимов (Лукоянов) – 26:36' (5x5)   0:4 Воронков (Зарипов, Виртанен) – 46:54' (5x5)   1:4 Томас (Бэйлен) – 51:29' (5x4)   2:4 Исаев (Гика) – 54:22' (5x5)

В середине третьего периода «Трактору» удалось немного сократить отставание в счёте, это сделал Кристиан Томас. А уже в концовке Игорь Исаев забросил вторую шайбу хозяев.

Эта победа стала для «Ак Барса» четвёртой подряд в регуляке КХЛ. «Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020