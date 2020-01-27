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«Барыс» прервал серию из двух поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»

«Барыс» прервал серию из двух поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал «Барыс», встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В конце первого периода Корбан Найт вывел клуб из Казахстана вперёд. Уже на первой минуте второго тайма Рафаэль Батыршин восстановил равновесие в счёте, но ещё во второй двадцатиминутке в составе гостей отличились Никита Михайлис и Линус Виделль. В третьем периоде за пять минут до сирены Евгений Мозер сократил отставание до минимума, но на последних секундах Дастин Бойд забросил четвёртую шайбу гостей, поразив пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Найт (Виделль) – 15:55' (5x5)   1:1 Батыршин (Плэтт, Мамкин) – 20:47' (5x5)   1:2 Михайлис (Шестаков, Маклюков) – 31:02' (5x5)   1:3 Виделль – 38:08' (5x5)   2:3 Мозер (Белоусов, Литовченко) – 54:25' (5x5)   2:4 Бойд – 59:41' (en)

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Автомобилист» — «Барыс».

«Барыс» прервал серию из двух поражений в КХЛ. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд после серии из трёх побед.

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