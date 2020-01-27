«Барыс» прервал серию из двух поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»

В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал «Барыс», встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В конце первого периода Корбан Найт вывел клуб из Казахстана вперёд. Уже на первой минуте второго тайма Рафаэль Батыршин восстановил равновесие в счёте, но ещё во второй двадцатиминутке в составе гостей отличились Никита Михайлис и Линус Виделль. В третьем периоде за пять минут до сирены Евгений Мозер сократил отставание до минимума, но на последних секундах Дастин Бойд забросил четвёртую шайбу гостей, поразив пустые ворота.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Автомобилист» — «Барыс».

«Барыс» прервал серию из двух поражений в КХЛ. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд после серии из трёх побед.