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Исаев: «Трактору» непозволительно просто так отдавать матчи с разницей в четыре-пять шайб

Исаев: «Трактору» непозволительно просто так отдавать матчи с разницей в четыре-пять шайб
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Трактора» Игорь Исаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.

«Провалили два периода, соперник нас переигрывал. Надо больше создавать моментов, лучше играть в атаке. Очень хорошие соперники, но мы можем обыгрывать их. Надо не останавливаться, не ждать, когда соперник что-то предложит, и в этом плане у нас проблемы.

Нельзя разваливаться, подставлять вратарей. Пластались-пластались, пропустили один-два гола, это ведь ничего не значит, мы доказывали, что можем отыгрываться и с более крупного счёта. Просто так отдавать матчи с разницей в четыре-пять шайб непозволительно. Нужно исправлять эти проблемы внутри команды, особенно в плане психологии», — передаёт слова Исаева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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