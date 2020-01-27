Воронков: уже должен бомбардиром стать — столько моментов создают Зарипов и Галиев
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (4:2). Форвард казанцев оформил дубль в этой встречи.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
«Играли активно, в конце немного подсели, пропустили два гола, а в общем всё хорошо. Ощущения от игры в тройке с Зариповым и Галиевым? Отличные ощущения, уже должен бомбардиром стать — столько моментов они создают. Первый дубль? И тебе приятно, и команде помогаешь. Тренерский штаб мне доверяет, чувствую это доверие», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Календарь Континентальной хоккейной лиги.
Эта победа стала для «Ак Барса» четвёртой подряд в регуляке КХЛ. «Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд.
«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Трактор»
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