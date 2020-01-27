Зарипов: Билялов как всегда на высоте, помог «Ак Барсу» с «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги матча с «Трактором» (4:2).
«Мы прекрасно понимали, что соперник находится не в лучшей форме, и в такой ситуации лучше начать играть активно, по возможности забить один-два гола и далее постараться получить удовольствие от игры. Челябинцы молодцы, пытались выбраться из непростого положения, у них были моменты, игра могла повернуться по-другому, неизвестно, чем бы всё закончилось. Билялов как всегда на высоте, помог нам, в третьем периоде забросили ещё две шайбы, оставалось доиграть правильно и довести игру до победы.
Воронков в тройке со мной и Галиевым? У меня в этом сезоне вообще все центры молодые. Воронков молодец, парнишка старается, выигрывает единоборства, нам со Станиславом не надо лишний раз лезть в жёсткие стыки. Я доволен игрой Димы и нашего звена в целом, в каждой игре у нас есть один-два момента, сегодня Воронков наконец-то сумел забить.
Подготовка к плей-офф? Она идёт с первой игры. Чемпионат – это отрезок, на котором нужно выявить все изъяны и выделить положительные моменты, идти от игры к игре, добиваться результатов и грамотно подвести себя к плей-офф.
Поздравил ли Мозякина с четырёхсотой шайбой? Рад за него, это очень высокая планка. Пока его не поздравил, некогда было, да и отвечает он через раз. На наши с Коваржем эсэмэски не отвечает», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 27 января 2020
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