Туриньи, работавший ассистентом на четырёх МЧМ, стал главным тренером сборной Канады U20

Андре Туриньи возглавил молодёжную сборную Канады, сообщает Sportsnet со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Канады.

Туриньи входил в тренерский штаб сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года, там он помогал Дэйлу Хантеру. На чемпионате мира сборная Канады под руководством Хантера завоевала золотые медали, победив в финале сборную России со счётом 4:3.

«Очень рады, что Андре возвращается в молодёжную сборную. Хотим использовать этот благоприятный момент после выигрыша золотых медалей на чемпионате мира 2020 года», — говорится в сообщении.

На четырёх последних чемпионатах мира Туриньи выполнял роль ассистента главного тренера молодёжной сборной Канады. Теперь он впервые будет работать в качестве главного тренера сборной.