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«Спартак» вырвал победу в матче с «Куньлунем», забросив пять шайб в третьем периоде

«Спартак» вырвал победу в матче с «Куньлунем», забросив пять шайб в третьем периоде
Хоккей / КХЛ 0

Заключительный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходил в Москве. «Спартак» одержал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар», встреча закончилась со счётом 7:4.

Начало матча осталось за гостями. Тревор Мёрфи и Люк Локхарт обеспечили китайскому клубу перевес в две шайбы. Но ещё до сирены Каспарс Даугавиньш сократил отставание в счёте.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами — Локхарт и Даугавиньш оформили по дублю.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Мёрфи (Фу) – 01:21' (5x5)   0:2 Локхарт (Челиос) – 07:50' (5x5)   1:2 Даугавиньш (Зубов, Фёдоров) – 09:59' (5x5)   1:3 Локхарт (Фу, Вонг) – 26:07' (5x5)   2:3 Даугавиньш (Рылов, Зубов) – 34:57' (5x3)   3:3 Малыхин (Фёдоров) – 41:31' (3x5)   3:4 Вонг (Кракнелл, Смит) – 43:08' (5x4)   4:4 Кутейкин (Мусин, Никонцев) – 48:36' (5x5)   5:4 Фёдоров (Ганзл) – 55:04' (5x4)   6:4 Хохлачёв – 57:54' (5x5)   7:4 Даугавиньш (Гудачек) – 59:42' (en)

А третий период остался за москвичами. На шайбы Фёдора Малыхина, Андрея Кутейкина, Артёма Фёдорова и Александра Хохлачёва и Даугавиньша, оформившего хет-трик, гости ответили точным броском Тайлера Вонга.

«Спартак» одержал третью победу подряд. «Куньлунь» проиграл во втором матче подряд после серии из трёх побед.

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