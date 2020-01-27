«Спартак» вырвал победу в матче с «Куньлунем», забросив пять шайб в третьем периоде

Заключительный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходил в Москве. «Спартак» одержал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар», встреча закончилась со счётом 7:4.

Начало матча осталось за гостями. Тревор Мёрфи и Люк Локхарт обеспечили китайскому клубу перевес в две шайбы. Но ещё до сирены Каспарс Даугавиньш сократил отставание в счёте.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами — Локхарт и Даугавиньш оформили по дублю.

А третий период остался за москвичами. На шайбы Фёдора Малыхина, Андрея Кутейкина, Артёма Фёдорова и Александра Хохлачёва и Даугавиньша, оформившего хет-трик, гости ответили точным броском Тайлера Вонга.

«Спартак» одержал третью победу подряд. «Куньлунь» проиграл во втором матче подряд после серии из трёх побед.