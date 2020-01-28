Гуда-шоу с воротами, драка Локхарта и Рылова и «Всё будет Знаrock». Фото победы «Спартака»

27 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Куньлунем», встреча закончилась со счётом 7:4.



Начало матча осталось за гостями. Тревор Мёрфи и Люк Локхарт обеспечили китайскому клубу перевес в две шайбы. Но ещё до сирены Каспарс Даугавиньш сократил отставание в счёте.



Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами. Локхарт и Даугавиньш оформили по дублю.

Третий период остался за москвичами. На шайбы Фёдора Малыхина, Андрея Кутейкина, Артёма Фёдорова, Александра Хохлачёва и Максима Гончарова гости ответили лишь точным броском Тайлера Вонга.



«Спартак» одержал третью победу подряд. «Куньлунь» проиграл во втором матче подряд после серии из трёх побед.

Лучшие кадры с матча «Спартак»— «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.