Гуда-шоу с воротами, драка Локхарта и Рылова и «Всё будет Знаrock». Фото победы «Спартака»

27 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Куньлунем», встреча закончилась со счётом 7:4.
Начало матча осталось за гостями. Тревор Мёрфи и Люк Локхарт обеспечили китайскому клубу перевес в две шайбы. Но ещё до сирены Каспарс Даугавиньш сократил отставание в счёте.
Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами. Локхарт и Даугавиньш оформили по дублю.
Третий период остался за москвичами. На шайбы Фёдора Малыхина, Андрея Кутейкина, Артёма Фёдорова, Александра Хохлачёва и Максима Гончарова гости ответили лишь точным броском Тайлера Вонга.
«Спартак» одержал третью победу подряд. «Куньлунь» проиграл во втором матче подряд после серии из трёх побед.
Лучшие кадры с матча «Спартак»— «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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