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Андриевский: подвела дисциплина, удаления сломили нас

Андриевский: подвела дисциплина, удаления сломили нас
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:2.

«Играли мы до второго пропущенного нами гола. Два периода играли хорошо, было хорошее движение. На третий период выходили с оптимизмом, но первое удаление во втором периоде и все последующие сломили нас. Повторюсь, после второго гола у нас расстроилась игра. Только к концу третьего периода мы вернулись. Да, там появились какие-то шансы, когда сняли вратаря.

Однако подвела дисциплина и неправильно принятые решения. Остаётся брать только самое лучшее из этого матча и готовиться к следующим», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

«Локомотив» одержал вторую победу подряд, обыграв в гостях «Сочи»
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