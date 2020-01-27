Разин: по игре в чужой зоне «Северсталь» будет минимум в тройке в КХЛ, но по реализации…

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча Континентальной хоккейной лиги с «Витязем». Встреча завершилась победой «Витязя» со счётом 4:2.

«Все три игры с «Витязем» похожи — мы больше атакуем. Да и не только с «Витязем». В этом сезоне много таких встреч.

Сегодня нанесли 72 броска. Как минимум четыре раза в пустые ворота бросали, но у нас, к сожалению, нет человека по фамилии Няттинен, который может с половины момента забить.

Команда действительно хорошая. Приятно слышать комплименты от многих тренеров в адрес нашего коллектива, но нам не хватает лидеров, которые забивали бы в нужные моменты. Работаем дальше.

В гостях играем лучше, чем дома? У нас бывают хорошие матчи на выезде, но я считаю, что мы и дома хорошо играем.

Повторюсь, 72 броска нанесли, около 14 минут провели в атаке, учитывая, что мы во втором периоде семь минут были в меньшинстве. Я считаю, что это очень много.

Если взять статистику по игре в чужой зоне, то мы будем как минимум в тройке в лиге. Но по реализации моментов… Всего один гол сегодня, хотя 72 раза бросили в сторону ворот, 30 бросков было в створ.

У нас очень низкий процент реализации. Нужны лидеры, которые бы забивали. Мы практически два периода доминировали, но три глупые ошибки привели к трём пропущенным шайбам», — цитирует Разина пресс-служба «Северстали».