Кравец: рады победе, «Витязь» борется за плей-офф, эти два очка для нас, как воздух

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец высоко оценил значение победы своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (4:1).

«Поздравляю нас с тяжёлой победой над хорошей командой. На протяжении всех 60 минут мы находились в напряжении, и борьба проходила на протяжении всего матча. Игра могла в любой момент быть изменена в любую сторону, особенно в первом периоде у «Северстали» было много шансов, чтобы забить нам.

Рады победе, боремся за плей-офф, и эти два очка для нас, как воздух. О чём говорил в раздевалке во втором перерыве при счёте 2:0? Чтоб старались не играть на удержание счёта. Не та у нас команда, чтобы так здорово в обороне сыграть, как, допустим, когда-то играла «Лада». Просил, чтобы хорошо играли в обороне, но при возможности поддавливая соперника, не пятясь к своим воротам», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.