Место Овечкина в матче с «Монреалем» займёт Паник
Стал известен состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».
Из-за одноматчевой дисквалификации, полученной за пропуск Матча звёзд, против канадской команды не сыграет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Его место в первом звене займёт 28-летний словацкий нападающий Рихард Паник, сообщает «Вашингтон Пост». Полностью состав «Кэпиталз» выглядит следующим образом.
Паник-Бекстрём-Уилсон
Врана-Кузнецов-Оши
Хагелин-Эллер-Бойд
Лайпсик-Дауд-Хэтэуэй
Кемпни-Карлсон
Орлов-Йенсен
Зигенталер-Гудаш
Холтби
Матч стартует в 3:00 мск. «Вашингтон Кэпиталз» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Монреаль» занимает 12-ю строчку.
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