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Место Овечкина в матче с «Монреалем» займёт Паник

Место Овечкина в матче с «Монреалем» займёт Паник
Хоккей / НХЛ 0

Стал известен состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».

Из-за одноматчевой дисквалификации, полученной за пропуск Матча звёзд, против канадской команды не сыграет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Его место в первом звене займёт 28-летний словацкий нападающий Рихард Паник, сообщает «Вашингтон Пост». Полностью состав «Кэпиталз» выглядит следующим образом.

Паник-Бекстрём-Уилсон

Врана-Кузнецов-Оши

Хагелин-Эллер-Бойд

Лайпсик-Дауд-Хэтэуэй

Кемпни-Карлсон

Орлов-Йенсен

Зигенталер-Гудаш

Холтби

Матч стартует в 3:00 мск. «Вашингтон Кэпиталз» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Монреаль» занимает 12-ю строчку.

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