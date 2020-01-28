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Гусев отдал голевую передачу в матче с «Оттавой»

Гусев отдал голевую передачу в матче с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Канадиан Тайр-центр» в Оттаве (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Нью-Джерси Девилз». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Девилз».

Единственную шайбу в составе команду из Ньюарка в большинстве забросил Дэймон Сиверсон, голевую передачу на свой счёт записал российский форвард Никита Гусев. Эта передача стала для него 21-й в текущем розыгрыше чемпионата, также на счету Гусева восемь заброшенных шайб.

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