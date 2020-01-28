«Монреаль» — «Вашингтон»: ассист на счету Кузнецова

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Вашингтона».

Вторую шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Трэвис Бойд, автором голевой передачи стал российский нападающий Евгений Кузнецов. Этот ассист стал для него уже 27-м в сезоне. Также в текущем розыгрыше НХЛ Кузнецов забросил 16 шайб и набрал 42 очка.