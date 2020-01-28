Форвард «Вашингтона» Врана продлил результативную серию до 9 матчей
В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт второй период, счёт 3:1 в пользу «Вашингтона».
Третью шайбу в составе «Кэпиталз» забросил чешский нападающий Якуб Врана. Видео гола можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.
Таким образом, 23-летний игрок продлил результативную серию до девяти матчей, в которых он забросил семь шайб и отдал три голевых передачи. Всего в текущем сезоне на его счету 23 шайбы, 18 ассистов и 41 очко.
Голевую передачу на Врану отдал россиянин Евгений Кузнецов, этот ассист стал для него вторым в матче.
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