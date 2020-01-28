Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Вашингтона» Врана продлил результативную серию до 9 матчей

Форвард «Вашингтона» Врана продлил результативную серию до 9 матчей
Хоккей / НХЛ 0

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт второй период, счёт 3:1 в пользу «Вашингтона».

Третью шайбу в составе «Кэпиталз» забросил чешский нападающий Якуб Врана. Видео гола можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

Таким образом, 23-летний игрок продлил результативную серию до девяти матчей, в которых он забросил семь шайб и отдал три голевых передачи. Всего в текущем сезоне на его счету 23 шайбы, 18 ассистов и 41 очко.

Голевую передачу на Врану отдал россиянин Евгений Кузнецов, этот ассист стал для него вторым в матче.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020