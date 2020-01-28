Кучеров отметился голевой передачей в игре с «Далласом», набрав 55-е очко в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходит на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». На момент написания новости идёт второй период, гости ведут в счёте – 1:0.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров помог своим партнёрам открыть счёт в матче на 14-й минуте второго периода после наброса в створ ворот от синей линии, который переправил в ворота нападающий Стивен Стэмкос.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
У Кучерова на счету 22 заброшенные шайбы в этом сезоне. Это уже 33-я голевая передача в 48 сыгранных матчах, при показателе полезности «+16» и 24 минутах штрафа. Его результативная серия достигает 4 матчей.
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