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«Вашингтон» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Монреаль». У Кузнецова – передача и «+1»

«Вашингтон» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Монреаль». У Кузнецова – передача и «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.

Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Том Уилсон, Трэвис Бойд, Якуб Врана и Никлас Бекстрём. У хозяев отличились Джефф Питри и Дэйл Уис.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на площадке 14 минут и 14 секунд и отметился результативной передачей, набрав своё 43-е (16+27) очко в 47 матчах нынешнего сезона. Его показатель полезности в этой встрече составил «+1». Евгений прервал свою 4-матчевую серию без набранных очков.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 21 минуту и 17 секунд.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 73 очка в 50 матчах, лидирует в Восточной конференции. «Монреаль Канадиенс» (51) занимает 12-е место на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Питри (Татар, Сканделла) – 01:55' (5x5)   1:1 Уилсон (Врана, Оши) – 18:30' (5x4)   1:2 Бойд (Эллер, Лайпсик) – 22:03' (5x5)   1:3 Врана (Оши, Кузнецов) – 34:51' (5x5)   2:3 Уис (Судзуки, Казинс) – 47:30' (5x5)   2:4 Бекстрём (Хагелин, Уилсон) – 59:37' (en)
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