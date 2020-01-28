«Вашингтон» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Монреаль». У Кузнецова – передача и «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.

Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Том Уилсон, Трэвис Бойд, Якуб Врана и Никлас Бекстрём. У хозяев отличились Джефф Питри и Дэйл Уис.



Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на площадке 14 минут и 14 секунд и отметился результативной передачей, набрав своё 43-е (16+27) очко в 47 матчах нынешнего сезона. Его показатель полезности в этой встрече составил «+1». Евгений прервал свою 4-матчевую серию без набранных очков.



Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 21 минуту и 17 секунд.



«Вашингтон Кэпиталз», набрав 73 очка в 50 матчах, лидирует в Восточной конференции. «Монреаль Канадиенс» (51) занимает 12-е место на Востоке.