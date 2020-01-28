Гурьянов сравнял счёт в игре с «Тампой», забросив свою 12-ю шайбу в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходит на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». На момент написания новости идёт третий период, счёт ничейный – 1:1.
На 18-й минуте второго периода российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился 12-м голом в сезоне, после стремительного прохода по левому флангу и броску низом по воротам Андрея Василевского, который не успел опустить щитки на лёд.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Гурьянова 18 (12+6) очков в 44 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «+10» и 5 минутах штрафного времени.
Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Колорадо», у Радулова «-1»
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