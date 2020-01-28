Гурьянов сравнял счёт в игре с «Тампой», забросив свою 12-ю шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходит на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». На момент написания новости идёт третий период, счёт ничейный – 1:1.

На 18-й минуте второго периода российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился 12-м голом в сезоне, после стремительного прохода по левому флангу и броску низом по воротам Андрея Василевского, который не успел опустить щитки на лёд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Гурьянова 18 (12+6) очков в 44 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «+10» и 5 минутах штрафного времени.