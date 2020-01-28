Эллер: Холтби сыграл потрясающе, что было важно для него после матча с «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2) отметил вклад в результат голкипера «столичной» команды Брэйдена Холтби, отразившего 31 из 33 бросков.

«Холтби сыграл потрясающе, что было важно для него после матча с «Айлендерс». Та игра сложилась для него тяжёлым образом, поэтому я так рад за него сегодня. Он был лучшим игроком «Вашингтона», в особенности в третьем периоде», — приводит слова Эллера клубный обозреватель Саманта Пелл.

В матче с «Айлендерс» российский голкипера «Вашингтона» Илья Самсонов удачно вышел на замену. Россиянин вышел на лёд после второго перерыва при счёте 1:4 и за 20 минут отразил семь бросков по воротам. Команда сделала камбэк, забив пять голов.

