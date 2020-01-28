32 сейва Василевского и две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения с «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу «звёзд».
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров помог своей команде открыть счёт в матче: на 14-й минуте второго периода он сделал наброс к воротам от синей линии, который замкнул нападающий Стивен Стэмкос.
На 18-й минуте второго периода российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил 12-ю шайбу в сезоне после стремительного прохода по левому флангу и броску низом по воротам Андрея Василевского, который не успел опустить щитки на лёд.
В середине третьего периода Джейми Бенн вывел «Даллас» вперёд, переиграв Василевского «один в ноль». «Молнии» перевели игру в дополнительное время благодаря точному броску Стэмкоса, оформившего дубль. Автором победной шайбы стал Бенн, оформивший дубль в овертайме. Василевский завершил матч с 32 сейвами.
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