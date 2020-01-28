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32 сейва Василевского и две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения с «Далласом»

32 сейва Василевского и две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу «звёзд».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров помог своей команде открыть счёт в матче: на 14-й минуте второго периода он сделал наброс к воротам от синей линии, который замкнул нападающий Стивен Стэмкос.

На 18-й минуте второго периода российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил 12-ю шайбу в сезоне после стремительного прохода по левому флангу и броску низом по воротам Андрея Василевского, который не успел опустить щитки на лёд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Кучеров, Рутта) – 33:41' (5x5)   1:1 Гурьянов (Сегин, Линделль) – 37:49' (5x5)   2:1 Бенн (Комо) – 49:06' (5x5)   2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 58:34' (6x5)   3:2 Бенн – 62:07' (3x3)

В середине третьего периода Джейми Бенн вывел «Даллас» вперёд, переиграв Василевского «один в ноль». «Молнии» перевели игру в дополнительное время благодаря точному броску Стэмкоса, оформившего дубль. Автором победной шайбы стал Бенн, оформивший дубль в овертайме. Василевский завершил матч с 32 сейвами.

Кучеров отметился голевой передачей в игре с «Далласом», набрав 55-е очко в сезоне
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