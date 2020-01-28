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NBC Sports: Кузнецов смог отдать голевой пас, даже сидя на пятой точке

NBC Sports: Кузнецов смог отдать голевой пас, даже сидя на пятой точке
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель телекомпании NBC Sports Джей Джей Риган восхитился игрой нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» (4:2).

В эпизоде с третьим голом «столичных», который стал победным, Кузнецов активно прессинговал в чужой зоне защитника «Монреаля» Ши Уэбера, вынудив того потерять шайбу, после чего отдал голевую передачу, лёжа на льду.

«Ши Уэбер потерял шайбу под давлением со стороны Кузнецова. Сидя на заднице, Евгений смог сделать передачу на Ти Джея Оши, который переадресовал её Вране. Но весь момент был начат великолепным форчекингом Кузнецова», — оценил игру Евгения обозреватель NBC Sports Джей Риган.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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Дисквалифицированный Овечкин смотрел на игру с трибуны, а Кузнецов раздавал голевые передачи, даже сидя на пятой точке.
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