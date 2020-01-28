NBC Sports: Кузнецов смог отдать голевой пас, даже сидя на пятой точке

Нет Овечкина — нет проблем! Он ел чипсы и смотрел хоккей, а «Монреаль» забивал себе сам

Дисквалифицированный Овечкин смотрел на игру с трибуны, а Кузнецов раздавал голевые передачи, даже сидя на пятой точке.