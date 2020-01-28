Марло стал первым игроком в истории «Сан-Хосе», набравшим 1100 очков за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Анахайм Дакс». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:0.

Вторую шайбу команды Боба Бугнера забросил ветеран «акул» Патрик Марло. Благодаря этому канадский форвард достиг отметки в 1100 очков в матчах за клуб, став первым игроком в истории «Шаркс» с таким достижением. 40-летний форвард забросил 517 шайб и сделал 583 результативные передачи в 1540 матчах за «Сан-Хосе».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».

После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.