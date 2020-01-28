Голкипер «Вашингтона» Холтби вытащил шайбу с ленточки, не дав забить Армии. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.

Статистика Брэйдена Холтби в сезоне-2019/2020

Одним из главных героев матча стал голкипер «столичной» команды Брэйден Холтби. Канадский голкипер отразил 31 бросок из 33. Особенным эффектным получился сейв Холтби после броска финского форварда «Монреаля» Йоэля Армии. Голкипер «Вашингтона» вытащил шайбу с ленточки, не дав шайбе оказаться в воротах.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».