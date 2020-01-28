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Голкипер «Нью-Джерси» Блэквуд — о Гусеве: кто этот чёртов маг?

Голкипер «Нью-Джерси» Блэквуд — о Гусеве: кто этот чёртов маг?
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд поделился впечатлениями от игры российского нападающего Никиты Гусева. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:3 Б) Никита эффектным образом реализовал буллит в серии послематчевых бросков.

«Что сказать о Гусеве? Вы никогда не знаете, что он будет делать с шайбой. Я помню, что в первую неделю тренировочного лагеря он забивал мне самые странные голы, каких я раньше никогда не видел и не пропускал. Я тогда подумал: кто, чёрт возьми, этот маг? Он действительно талантлив. Так что удивляться не стоит, потому что мы действительно не знаем, что он сделает в следующую секунду», — приводит слова Блэквуда The Athletic.

Гусев — о жизни в Америке: гречка дома есть — значит всё хорошо
«Кто этот маг?». Вратарь «Оттавы» не понял, как Гусев забил ему на буллите
«Оттаву» не спасли даже два гола в меньшинстве, забитые за 35 секунд.
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