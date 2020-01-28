«Сан-Хосе Шаркс» перед матчем с «Анахаймом» почтил память Коби Брайанта

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» перед матчем регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» выразил свои соболезнования по поводу гибели Коби Брайанта, выложив из шайб на предматчевой раскатке его игровой номер и имя.
«Воздавая должное, легенда», — гласит заявление клуба в «Твиттере».
Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Сан-Хосе Шаркс».
28-летний канадский нападающий «Шаркс» Эвандер Кейн вышел на матч с особой надписью на клюшке, тем самым почтив память Коби Брайанта.
Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Сан-Хосе Шаркс».
Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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