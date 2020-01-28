Марло догнал Овечкина и Шэнахана по победным голам в НХЛ. Они делят шестое место в истории
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду обыграл «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «акул».
Дубль в составе команды Боба Бугнера оформил нападающий Патрик Марло, и вторая из его шайб стала победной. Патрик в 109-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде, что является шестым результатом в истории лиги. Столько же победных голов в активе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и президента «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндана Шэнахана.
Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (135), второе место занимает Горди Хоу (121), топ-3 замыкает Фил Эспозито (118). Четвёртое и пятое места делят Бретт Халл и Теэму Селянне (110).
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