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С. Козлов: если Шумаков старается что-то приукрасить, то это его проблемы

С. Козлов: если Шумаков старается что-то приукрасить, то это его проблемы
Хоккей / КХЛ 0

Руководитель департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов прокомментировал поведение форварда «Авангарда» Сергея Шумакова.

«Знаете, а Сергея Шумакова надо похвалить. Он является нестандартным игроком, непохожим на кого-либо. Вспомните, как в своё время все набросились на Лео Комарова, когда он играл в КХЛ. Сейчас нам не хватает таких игроков, самобытных, со своими нестандартными решениями, даже причудами.

Если он привык так играть и у него есть такая манера, да ради бога, пусть так и играет. Дело других — оценивать его действия, правильно или неправильно. Я, например, за то, чтобы непохожих игроков было больше. Конечно, чтобы именно в техническом плане, более мастеровитых. В принципе, парень-то он очень техничный. Если он старается что-то приукрасить, то это его проблемы", — цитирует Козлова «Шайба.kz».

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