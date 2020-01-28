Назаров — о шутке игрока «Авангарда» про «Трактор»: жизнь всё возвращает бумерангом

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением об очередной серии «Лиги хоккейных шуток», в которой нападающий «Авангарда» Алексей Потапов и шоумен Станислав Ярушин, в частности, пошутили на тему выступления «Трактора» в нынешнем сезоне КХЛ.

«С удивлением посмотрел, как один известный хоккеист и шоумен Станислав Ярушин высмеивают команду «Трактор» и чуть ли не весь Челябинск. Считаю, что для профессионального игрока, который выступает в КХЛ, такое поведение неприемлемо. Ведь неизвестно, где ты окажешься завтра. Так что сегодня смеёшься ты, а завтра все будут смеяться над тобой. Жизнь же всё возвращает бумерангом. Думаю, что когда этот хоккеист в следующий раз приедет играть в Челябинск, то против него будут действовать с особым настроем. Подобные вещи обычно запоминают.

Что касается Ярушина, то с ним я лично могу провести мужской разговор. Стас, давай юморить вместе, готов тебе в этом помочь. На самом деле мне кажется, что у них получился бы неплохой дуэт с Петросяном. А вообще, странно, что Ярушин, как и я, уроженец Челябинска, но позволяет себе такие вольности в адрес родного города и выступающей там команды. Да, сейчас дела у «Трактора» идут не лучшим образом, но всегда надо думать, как и над кем ты шутишь. Хотя, должен отдать им должное, получилось смешно», — сказал Назаров «Чемпионату».