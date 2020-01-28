Подруга Пелагеи: Поля не претендует на дом Телегина, он всё время жил в её квартире

Александра Соколова, ближайшая подруга певицы Пелагеи, прокомментировала информацию, что форвард ЦСКА Иван Телегин оставил дом бывшей жене.

«Я со всей уверенностью говорю, что никто никому ничего не собирается отдавать и не планировал. Да и Поля не претендует на него. Вообще не понимаю, зачем идёт настойчивая дезинформация об этом доме. Его всё время называют то ли подарком Ивана для жены и дочери, или Полиным трофеем в разводе. Это неправда! Это даже не обсуждается. Дом был и остаётся в собственности Ивана.

Я не знаю, сколько стоит этот дом. Куплен был явно дешевле. Там были только стены. Поля с нашими знакомыми дизайнерами начала делать ремонт по очень красивому проекту, вложила в него немалые свои средства. Говорят, что они там вместе жили? Этот дом — коробка, километров в 20-25 от Москвы. Там нельзя было жить. Какой вообще дом? Иван всегда жил в Полиной квартире. Зачем-то надо, иначе бы не вбрасывали и не повторяли эту ложь в каждом вбросе. Как вариант — может, кто-то задумал какие-то махинации с этим домом. А иначе зачем так муссировать этот несуществующий факт? Ведь после развода быстро станет известно по документам, что дом никому не отдаётся, что всё осталось там, где было.

Вы разве не видите, что это целая серия статей? Сначала они напомнили, что она для всех была разлучница с «бумерангом», основываясь на истории с ток-шоу, которую Поля не стала жёстко опровергать, а надо было, потом попробовали сообщить, как её якобы терпеть не могут в хоккейном мире. Но жёны хоккеистов тут же открыто и целой командой выступили с объяснениями в любви к Поле. Теперь делают из неё алчную женщину, которая гребёт и гребёт всё подряд. Организована кампания по дискредитации Пелагеи. Это давно заметно: публикации идут по конкретному плану. Вбросами занимается профессиональная команда. СМИ просто распространяют их за неимением реальных фактов.

СМИ пишут со слов некоего «друга семьи» или «инсайдера», который регулярно один-два раза в неделю вбрасывает фальшивые новости про Пелагею. Ни одной информации про эту семью и про Полю со слов реальных людей… только анонимы. Не обратили внимания — ни одной реальной фамилии источников, никаких фотографий этих «инсайдеров». В общем, какие рассказчики, такие и факты. Фейковые. Как и все, кто знает Пелагею и кто внимательно читает, я вижу, что это фейки и вбросы. Я-то как раз реальный человек — Саша Соколова, близкая подруга Поли. И я знаю настоящие факты», — цитирует Соколову «Комсомольская правда».