Видгоф — об уходе Юрзинова после сезона: как сейчас можно об этом говорить?

Вице-президент и генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший может покинуть челябинскую команду по окончании сезона.
«Как сейчас можно об этом говорить, если у нас контракт с Юрзиновым до конца сезона и сезон идёт? Это абсолютно некорректно. Мы будем биться до последнего матча, я считаю, что мы обязаны биться для наших болельщиков. Конечно, у нас не всё получается в спортивном плане, но мы будем биться и обязаны играть каждый матч. У нас остался ещё месяц, потом будем думать, что делать дальше.
Мы, конечно, и сейчас думаем, но говорить об этом некорректно. К сожалению, мы находимся там, где находимся. У нас была хорошая серия из шести матчей, где мы набирали очки, но сейчас у нас уже четыре поражения подряд, что нас огорчает. Но у нас впереди ещё очень много интересных домашних матчей, поэтому я бы не стал сейчас делать преждевременные выводы, мы будем бороться», — цитирует Видгофа ТАСС.
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