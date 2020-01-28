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Стэмкос — о поражении: Василевский спасал «Тампу» раз за разом, нужно играть по-другому

Стэмкос — о поражении: Василевский спасал «Тампу» раз за разом, нужно играть по-другому
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 ОТ). Канадский форвард забросил обе шайбы «молний» в матче.

«Мы играли не очень аккуратно. Позволяли сопернику слишком часто убегать в контратаки, и Василевский снова нас раз за разом спасал. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с лёгкой ржавчиной после перерыва, но, если мы хотим добиваться успеха, играть надо по-другому», — цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер отразил 32 броска из 35, но не смог продлить победную серию, которая прервалась на отметке 10 матчей. Стоит отметить, что в основное время россиянин при этом не проигрывает на протяжении 13 матчей.

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Ещё вратарь «Тампы» вновь повторил свой сейв вслепую, теперь на Макдэвиде, но его Атлантический дивизион проиграл в финале.
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