Стэмкос — о поражении: Василевский спасал «Тампу» раз за разом, нужно играть по-другому

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 ОТ). Канадский форвард забросил обе шайбы «молний» в матче.

«Мы играли не очень аккуратно. Позволяли сопернику слишком часто убегать в контратаки, и Василевский снова нас раз за разом спасал. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с лёгкой ржавчиной после перерыва, но, если мы хотим добиваться успеха, играть надо по-другому», — цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер отразил 32 броска из 35, но не смог продлить победную серию, которая прервалась на отметке 10 матчей. Стоит отметить, что в основное время россиянин при этом не проигрывает на протяжении 13 матчей.