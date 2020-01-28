Агент Хартикайнена: у Теэму достойный контракт, учитывая жёсткий потолок зарплат
Хоккейный агент Дмитрий Ерёмин, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена, рассказал о новом контракте игрока с уфимским клубом.
«Теэму хотел остаться в Уфе. Многие клубы КХЛ интересовались возможностью получить его, хотя у него действующий контракт. В это время года клубы не имеют права вести переговоры с игроками, но Хартикайнен ничего не хотел менять. Ему всё нравится в «Салавате». 115 млн рублей за два года? Это неправда. У него очень достойный контракт, особенно учитывая нынешние времена жёсткого потолка зарплат.
Вернуться в НХЛ? Он подумывал об этом. Но это всегда сложно, нужно учитывать ситуацию в клубе НХЛ с контрактами», — цитирует Ерёмина «Спорт Бизнес Online».
Хартикайнен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
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