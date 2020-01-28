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«Амур» одержал первую победу в 2020 году, дома обыграв «Салават Юлаев»

«Амур» одержал первую победу в 2020 году, дома обыграв «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хабаровского клуба. Для команды Александра Гулявцева эта победа стала первой в 2020 году. «Тигры» прервали девятиматчевую серию поражений.

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте первого периода, отличился Кирилл Рассказов. Спустя 10 минут «Амур» упрочил перевес в счёте усилиями Владислава Ушенина. В середине второго периода гости отыграли одну шайбу после точного броска Дмитрия Кугрышева.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рассказов (Турбин, Руденков) – 01:20' (5x5)   2:0 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 12:49' (5x5)   2:1 Кугрышев (Кадейкин, Арзамасцев) – 32:57' (5x5)   3:1 Горшков (Корягин, Ушенин Вячеслав) – 50:00' (5x5)   4:1 Руденков (Йордан, Файзуллин) – 51:48' (5x5)   4:2 Умарк (Ларсен, Маннинен) – 59:48' (6x4)

Ключевым моментом матча стал двухминутный отрезок в середине третьего периода, когда в ворота гостей влетело две шайбы. С интервалом в 108 секунд отличились Александр Горшков и Игорь Руденков. Шайба Линуса Умарка на последней минуте матча на исход встречи повлиять уже не могла.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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