«Амур» одержал первую победу в 2020 году, дома обыграв «Салават Юлаев»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хабаровского клуба. Для команды Александра Гулявцева эта победа стала первой в 2020 году. «Тигры» прервали девятиматчевую серию поражений.

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте первого периода, отличился Кирилл Рассказов. Спустя 10 минут «Амур» упрочил перевес в счёте усилиями Владислава Ушенина. В середине второго периода гости отыграли одну шайбу после точного броска Дмитрия Кугрышева.

Ключевым моментом матча стал двухминутный отрезок в середине третьего периода, когда в ворота гостей влетело две шайбы. С интервалом в 108 секунд отличились Александр Горшков и Игорь Руденков. Шайба Линуса Умарка на последней минуте матча на исход встречи повлиять уже не могла.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.