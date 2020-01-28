Седлак: у «Трактора» ещё есть шансы попасть в плей-офф, надо вернуться к простому хоккею

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак прокомментировал четырёхматчевую серию поражений челябинского клуба.
«Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Тогда бы я смог изменить ситуацию. Мы постоянно принимаем неправильные решения на льду, очень много потерь. Иногда надо отдать простой пас партнёру и начать атаку, а мы начинаем что-то придумывать и делаем лишние передачи. Игроки «Трактора» слишком сильно хотят победить и стараются играть красиво. Теперь после четырёх поражений подряд нам надо вернуться к простому хоккею. И не делать ничего лишнего.
Я могу говорить только про себя лично. Очень тяжело, когда команда, начав выигрывать, выправлять ситуацию в турнирной таблице и немного приблизившись к зоне плей-офф, снова вернулась к поражениям. Это разочаровывает. Не знаю, что чувствуют другие парни. В любом случае нужно продолжать работать. Шансы попасть в плей-офф ещё есть, и нам необходимо за них цепляться. Как я уже сказал, нужно играть в простой хоккей. Проводить больше силовых приёмов в зоне нападения и спокойнее играть в обороне. То есть всё нужно упростить», — цитирует Седлака пресс-служба КХЛ.
- 28 января 2020
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