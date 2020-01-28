КХЛ дисквалифицировала защитника «Северстали» Провольнева на три матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Северстали» Владислава Провольнева на три матча, сообщает пресс-служба организации. Провольнев заработал удаление до конца встречи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Северсталь» — «Витязь». Время – 27:51.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Северстали» Владислава Провольнева по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с п. 4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим и дисциплинарным штрафом (5+20), то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, дисквалификация Провольнева составит три матча», — сказано в официальном заявлении.
Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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